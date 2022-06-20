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20.06.2022

На Южном Урале в мае выдали 26,8 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 20.06.2022. В Челябинской области в мае 2022 года было выдано 26 тыс. 762 новые кредитные карты, что на 8,6% больше показателя предыдущего месяца (24 тыс. 641 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте списка по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположилась Москва (71,3 тыс. ед.), на втором — Московская область (51,5 тыс. ед.), на третьем — Санкт-Петербург (39,1 тыс. ед.), на четвертом — Краснодарский край (38,6 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Башкортостан (34,2 тыс. ед.).

В целом по стране в мае 2022 года было выдано 0,97 млн новых кредитных карт, что на 6% больше по сравнению с предыдущим месяцем (0,91 млн ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в апреле-мае сегмент новых кредитных карт почти восстановился после мартовского «санкционного» шока. По его словам, рост выдачи кредитных карт в мае связан в первую очередь со снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Подтверждает это и увеличение более чем на треть за месяц количества обращений граждан за кредитками.

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