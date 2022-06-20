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20.06.2022

Российские застройщики разрешат потенциальным покупателям проводить тест-драйвы квартир

УрБК, Москва, 20.06.2022. Российские застройщики разрешат потенциальным покупателям жилья проводить тест-драйвы квартир. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

«Мы провели переговоры с девелоперами, и часть из них готова помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, запустить проекты по реальному тестированию квартир», — заявил руководитель центра новостроек «Этажей» Сергей Зайцев.

Ранее стало известно, что продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за последний месяц сократились на 77%. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».

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