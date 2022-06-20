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20.06.2022

Символ бесконечности города

В Екатеринбурге сегодня состоялась презентация нового логотипа к 300-летию уральской столицы. Версию логотипа, которая победила по итогам народного голосования, дизайнеры доработали в сотрудничестве с МАУ «Город», учтя пожелания экспертной комиссии и депутатов городской думы.

Символ бесконечности города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представляя логотип, напомнил, что данный вариант сначала вошел в отобранную профессиональной комиссией десятку лидеров среди 200 работ, которые были созданы дизайнерами со всей России. А затем стал победителем народного голосования.

«В марте этого года я подписал постановление о проведении конкурса на разработку логотипа к 300-летию Екатеринбурга. Главное условие — символ должен содержать число 300 и название нашего города, а также отражать его исторические и культурные особенности. За несколько месяцев в оргкомитет конкурса со всей России поступило порядка 200 работ. Из всего перечня компетентное жюри определило 10 финалистов, лидеров состязания. Оценивалась оригинальность идеи, соответствие тематике, качество и функциональность логотипа. Финальным этапом творческого состязания стало народное онлайн-голосование, в ходе которого свое мнение выразили порядка 8 тыс. жителей Екатеринбурга. Но, как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель у нас только один», — сказал Алексей Орлов.

Символ бесконечности города

При этом глава города отметил, что считает необходимым рассмотреть и другие работы, вышедшие в финал, чтобы также использовать их в ходе подготовки к юбилею Екатеринбурга.

Алексей Орлов лично вручил памятные награды и подарки дизайнерам, чьи работы вошли в десятку лучших. Победитель, дизайнер Анастасия Линиченко, получила также сертификат на сумму 300 тыс. руб.

Стоит отметить, что Анастасия не одна работала над созданием эскиза, который победил в народном голосовании, а после доработки превратился в логотип, который сегодня и был презентован широкой публике. Идея создания символа принадлежит ее коллеге Михаилу Филиппову.

По задумке разработчиков, основой логотипа к юбилею столицы Урала стал стилизованный план крепости-завода, которая положила начало городу.

Символ бесконечности города

«За логотипом стоим все мы, жители Екатеринбурга, потому что эта символика отражает наши ценности, наш характер, там нет случайных элементов. Зато есть много смыслов, которые говорят о нашей любви к городу, о нашей гордости за Екатеринбург. В боковых элементах жители увидят границы крепости-завода, которая положила начало городу. Но здесь можно увидеть и два берега, между которыми течет Исеть; и ящерку, бегущую между двух камней; и открытую книгу; и границу, соединяющую Европу и Азию. А еще это буква Е, отраженная в воде и видимая как цифра 3», — рассказал автор идеи.

Символ бесконечности города

Также особый смысл несут и цвета, в которые окрашен логотип.

«Благородный бирюзовый — цвет воды, насыщенный фиолетовый — цвет тайны, загадок, которые уже открыты и которые еще предстоит открыть. Насыщенный желтый — цвет солнца и праздника», — говорится в презентации.

Глава города Алексей Орлов высоко оценил работу авторов, подчеркнув, что яркая и узнаваемая символика важна для имиджа любого города.

«Оригинальная, яркая и узнаваемая айдентика крайне важна для формирования положительного имиджа любого города. Проще говоря, фирменный стиль — это визитная карточка, в которую заложена уникальность, ключевые ценности и сама суть территории», — подчеркнул Алексей Орлов.

Символ бесконечности города

Благодаря тому, что элементы логотипа легко компонуются, с их помощью можно представить различные символы, отражающие дух города: узоры кованых решеток набережной Исети, гитару — знак Свердловского рок-клуба, Шигирского идола — уникальный артефакт Урала, песочные часы — связь прошлого и будущего Екатеринбурга, открытую книгу — символ высокого уровня знаний и культуры города. По задумке авторов идеи, каждый житель города увидит в логотипе что-то свое, связанное с прошлым или будущим Екатеринбурга.

«Я входил в состав комиссии, которая оценивала все работы на начальном этапе, и голосовал за этот вариант. После доработки из угловатого концепта получился современный молодежный перспективный логотип. И, когда я смотрел презентацию на большом экране, у меня возникла ассоциация — эти скобки фактически соответствуют синтаксису современных языков программирования. С этой точки зрения мы получаем уникальный код, который позволяет любому человеку создать для города свою программу, свой код развития. И это уникально, это делает символ очень продвинутым», — рассказал член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Потапов.

Символ бесконечности города

Помимо этого, авторы проекта учли и тот факт, что логотип должен быть удобен для использования в самых различных сферах, связанных с празднованиями: от наружной рекламы до сувенирной продукции. При этом стиль логотипа остается уникальным и узнаваемым.

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