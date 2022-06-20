Символ бесконечности города

В Екатеринбурге сегодня состоялась презентация нового логотипа к 300-летию уральской столицы. Версию логотипа, которая победила по итогам народного голосования, дизайнеры доработали в сотрудничестве с МАУ «Город», учтя пожелания экспертной комиссии и депутатов городской думы.







Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представляя логотип, напомнил, что данный вариант сначала вошел в отобранную профессиональной комиссией десятку лидеров среди 200 работ, которые были созданы дизайнерами со всей России. А затем стал победителем народного голосования.



«В марте этого года я подписал постановление о проведении конкурса на разработку логотипа к 300-летию Екатеринбурга. Главное условие — символ должен содержать число 300 и название нашего города, а также отражать его исторические и культурные особенности. За несколько месяцев в оргкомитет конкурса со всей России поступило порядка 200 работ. Из всего перечня компетентное жюри определило 10 финалистов, лидеров состязания. Оценивалась оригинальность идеи, соответствие тематике, качество и функциональность логотипа. Финальным этапом творческого состязания стало народное онлайн-голосование, в ходе которого свое мнение выразили порядка 8 тыс. жителей Екатеринбурга. Но, как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель у нас только один», — сказал Алексей Орлов.







При этом глава города отметил, что считает необходимым рассмотреть и другие работы, вышедшие в финал, чтобы также использовать их в ходе подготовки к юбилею Екатеринбурга.



Алексей Орлов лично вручил памятные награды и подарки дизайнерам, чьи работы вошли в десятку лучших. Победитель, дизайнер Анастасия Линиченко, получила также сертификат на сумму 300 тыс. руб.



Стоит отметить, что Анастасия не одна работала над созданием эскиза, который победил в народном голосовании, а после доработки превратился в логотип, который сегодня и был презентован широкой публике. Идея создания символа принадлежит ее коллеге Михаилу Филиппову.



По задумке разработчиков, основой логотипа к юбилею столицы Урала стал стилизованный план крепости-завода, которая положила начало городу.







«За логотипом стоим все мы, жители Екатеринбурга, потому что эта символика отражает наши ценности, наш характер, там нет случайных элементов. Зато есть много смыслов, которые говорят о нашей любви к городу, о нашей гордости за Екатеринбург. В боковых элементах жители увидят границы крепости-завода, которая положила начало городу. Но здесь можно увидеть и два берега, между которыми течет Исеть; и ящерку, бегущую между двух камней; и открытую книгу; и границу, соединяющую Европу и Азию. А еще это буква Е, отраженная в воде и видимая как цифра 3», — рассказал автор идеи.







Также особый смысл несут и цвета, в которые окрашен логотип.



«Благородный бирюзовый — цвет воды, насыщенный фиолетовый — цвет тайны, загадок, которые уже открыты и которые еще предстоит открыть. Насыщенный желтый — цвет солнца и праздника», — говорится в презентации.



Глава города Алексей Орлов высоко оценил работу авторов, подчеркнув, что яркая и узнаваемая символика важна для имиджа любого города.



«Оригинальная, яркая и узнаваемая айдентика крайне важна для формирования положительного имиджа любого города. Проще говоря, фирменный стиль — это визитная карточка, в которую заложена уникальность, ключевые ценности и сама суть территории», — подчеркнул Алексей Орлов.







Благодаря тому, что элементы логотипа легко компонуются, с их помощью можно представить различные символы, отражающие дух города: узоры кованых решеток набережной Исети, гитару — знак Свердловского рок-клуба, Шигирского идола — уникальный артефакт Урала, песочные часы — связь прошлого и будущего Екатеринбурга, открытую книгу — символ высокого уровня знаний и культуры города. По задумке авторов идеи, каждый житель города увидит в логотипе что-то свое, связанное с прошлым или будущим Екатеринбурга.



«Я входил в состав комиссии, которая оценивала все работы на начальном этапе, и голосовал за этот вариант. После доработки из угловатого концепта получился современный молодежный перспективный логотип. И, когда я смотрел презентацию на большом экране, у меня возникла ассоциация — эти скобки фактически соответствуют синтаксису современных языков программирования. С этой точки зрения мы получаем уникальный код, который позволяет любому человеку создать для города свою программу, свой код развития. И это уникально, это делает символ очень продвинутым», — рассказал член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Потапов.







Помимо этого, авторы проекта учли и тот факт, что логотип должен быть удобен для использования в самых различных сферах, связанных с празднованиями: от наружной рекламы до сувенирной продукции. При этом стиль логотипа остается уникальным и узнаваемым.