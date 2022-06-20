«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Екатеринбурга в Астрахань

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. С 8 июля 2022 года авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению нового прямого рейса U6-203/204 Екатеринбург — Астрахань — Екатеринбург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Полеты будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Стоимость авиабилетов — от 8 тыс. 115 руб. в одну сторону и от 16 тыс. 200 руб. туда-обратно.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в любой авиакассе, по звонку в call-центр 8-800-7700-262.
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