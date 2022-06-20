В Свердловской области выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 июня 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 446 тыс. 683 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 756. За сутки из больниц выписано 135 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 434 тыс. 427 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 2 тыс. 667 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 400 тыс. 927 человек. За сутки зафиксировано 54 летальных случая (всего 380 тыс. 517), выздоровели 2 тыс. 723 человека (всего 17 млн 825 тыс. 397).