Более 60% жителей Среднего Урала довольны условиями труда на работе

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. 62% жителей Свердловской области довольны условиями труда на своем нынешнем или последнем месте работы. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.
В частности, 20% респондентов оценили условия труда на работе на пять баллов из пяти. Еще 42% свердловчан поставили своим условиям труда четверку (это самая высокая доля среди регионов страны), а 25% оценили их на тройку. 1% респондентов посчитал, что условия труда на работе заслуживают только двух баллов из пяти, еще 8% и вовсе поставили единицу.
При этом 66% недовольных условиями труда на работе готовы смириться с этим, если будут получать высокую зарплату. 46% свердловчан в качестве такого фактора назвали дружный и сплоченный коллектив, 11% простят неудовлетворительные условия труда из-за страха поиска новой работы, 6% — ради сохранения хороших отношений с начальством. Категорично настроены только 29% — они ни по каким причинам не готовы оставаться в компании с плохими условиями.
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