Судебные приставы получили право возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме

УрБК, Москва, 20.06.2022. Судебные приставы в России с 20 июня смогут взыскивать долги в автоматическом режиме.
Как уточняют «Известия», благодаря принятым поправкам Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сможет принимать решения о возбуждении, окончании, приостановке исполнительного производства или отказе в нем, а также ряд решений, не требующих личного участия судебного пристава-исполнителя: взыскание исполнительного сбора, установка и отмена ограничений и так далее.
Постановление будет выноситься автоматически на основе информации о неуплате должником штрафа в установленный срок. Это будет возможно за счет предоставления информации в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Это коснется и не уплаченных в течение 60 дней штрафов за нарушения ПДД. При этом сохраняется предварительный срок для добровольной уплаты штрафа и возможность обжаловать его.
Сообщения о принятых постановлениях взыскатель и должник будут получать через портал «Госуслуги» или автоматизированную информационную систему ФССП.
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