Первый этап строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный Екатеринбурга будет завершен к началу 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга построят новую трамвайную линию. Финансирования проекта удалось добиться губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Линия будет построена в рамках программы «Стимул», входящей в нацпроект «Жилье и городская среда», сообщает департамент информационной политики региона.
На строительство транспортной и социальной инфраструктуры в Солнечном и Академическом Свердловской областью будет направлено 1,5 млрд руб. из федерального бюджета и 500 млн руб. — из регионального. На эти деньги будут построены две школы и девять улиц.
В число проектов транспортной инфраструктуры входит реконструкция ул. Лучистой с обустройством трамвайной ветки. Параллельно будет обустроено несколько километров зеленых пространств и скверов. Работы уже стартовали: подготовлены коридоры для будущей автодороги, пешеходных тротуаров и самой трамвайной линии.
Первый этап строительства трамвайной линии в Солнечном завершат к началу 2024 года. Трамвайная ветка длиной в 1,7 км должна будет соединить существующую остановку «Мусоргского» и новую остановку на ул. Чемпионов. На второй части трамвайной линии до ул. Нескучная (вблизи развязки с ЕКАД) длиной 3,5 км появится еще пять остановок.
В ходе строительства трамвайной линии также идет расширение ул. Лучистая на участке от ул. Нескучной до Чемпионов. Обустраиваются дополнительные полосы движения и реконструируются перекрестки. Помимо этого, ведется укладка сетей уличного освещения и ливневой канализации. С связи с прокладкой теплотрассы с 20 июня по 16 июля будет перекрыто движение по ул. Любви на перекрестке с Солнечными аллеями.
Разработчики проекта намерены преобразовать ул. Лучистую в полноценное городское пространство с удобными пешеходными и велосипедными дорожками, зелеными зонами и местами отдыха. Озеленена будет территория от ул. Окружная до ЕКАД. Условно ее разделят на сквер, площадь и парк. В районе реки Патрушихи появятся смотровые площадки и спуски к берегам с местами отдыха. Пространство вдоль реки будет благоустроено с использованием натуральных природных материалов и минимальным нарушением природных объектов.
На Лучистой рядом с перекрестком с Окружной появится парк. Такие зеленые пространства будут называть «буферными парками». Такое определение выбрано, поскольку в число их задач входит создание территории, защищенной от шума и загрязнения автомагистрали. Это будет достигнуто благодаря плотным многоярусным посадкам деревьев и кустарников. Здесь будет высажено более 100 деревьев. Зеленая зона даст возможность сохранить высокие экологические характеристики района.
Добавим, что в прошлом году Е. Куйвашев представил зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину проект комплексного развития территории Солнечного микрорайона. Существенная часть инфраструктуры строится в рамках программы «Стимул».
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