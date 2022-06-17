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17.06.2022

В Свердловской области выявлено 103 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 июня 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 446 тыс. 388 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован 1 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 754. За сутки из больниц выписано 156 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 433 тыс. 985 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 373 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 391 тыс. 797 человек. За сутки зафиксировано 63 летальных случая (всего 380 тыс. 333), выздоровели 4 тыс. 228 человек (всего 17 млн 815 тыс. 024).

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