«Уральские авиалинии» увеличили частоту рейсов в Грозный и Калининград

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила частоту рейсов в Грозный и Калининград. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В частности, рейс Москва — Грозный — Москва будет выполняться два раза в день с 25 июня. Вылеты будут происходить в 6.00 и в 14.15. Обратно — в 10.25 и в 18.40. Рейс Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург будет выполняться ежедневно.



Отмечается, что для отдельных категорий граждан действуют субсидированные тарифы — 5 тыс. руб. в одну сторону, для детей — 3 тыс. 750 руб. в одну сторону. Все билеты по России возвратные, независимо от тарифа.



Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в любой авиакассе, по звонку в call-центр 8-800-7700-262.