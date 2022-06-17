В Екатеринбурге планируют до конца года демонтировать 64 киоска

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Екатеринбурге до конца 2022 года планируют демонтировать 64 торговых киоска, которые были установлены без разрешения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
За прошедший период 2022 года уже убрали 22 нестационарных торговых объекта. В прошлом году было демонтировано около 100 таких киосков.
Накануне сотрудники «Центра организации выставок и ярмарок» убрали с ул. Чекистов киоск, в котором продавали овощи. Владелец сможет забрать его, если оплатит время хранения на спецстоянке.
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