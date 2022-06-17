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17.06.2022

ММК проводит техническое перевооружение пылегазоулавливающих установок

УрБК, Магнитогорск, 17.06.2022. В цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») на участке обжига глины и помола шамота началась реализация первого этапа технического перевооружения пылегазоулавливающих установок 198, 199, 201 и 202.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, их пуск в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года. Модернизация позволит сократить выбросы взвешенных веществ (алюминия, железа и кремния) в атмосферный воздух на 6,3 т в год.

«Техническое перевооружение включает замену физически и морально устаревшей системы «мокрой» очистки с эффективностью улавливания пыли 85-90% на систему сухой очистки рукавными фильтрами с эффективностью не менее 97%, что соответствует наилучшим доступным технологиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выбранное направление модернизации систем пылеочистки позволяет огнеупорщикам отказаться от работ по очистке дренажей и отстойников и тем самым — от загрязнения водных ресурсов, а внедрение современного оборудования и фильтровальных материалов с высокой степенью очистки улучшает экологическую обстановку на предприятии. Фильтр не только улавливает пыль, но и возвращает ее обратно в технологический процесс.

ООО «Огнеупор» — участник федерального проекта «Чистый воздух». В комплексный план проекта, рассчитанного на период до 2024 года и направленного на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включены мероприятия, которые на своей производственной площадке реализует ООО «Огнеупор», в том числе в цехе шамотных изделий.

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