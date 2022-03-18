Челябинские таможенники предотвратили контрабанду 370 единиц продукции военного назначения

УрБК, Челябинск, 26.04.2022. Сотрудники Челябинской таможни предотвратили незаконный вывоз с территории РФ партии продукции военного назначения, сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники Челябинской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области выявили и задержали партию 370 танковых шлемофонов ТШ-4М, которые торговец пытался незаконно вывезти в Республику Казахстан, изменив в сопроводительных документах характеристики и назначение товара.
«Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения, вывоз которой за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ, а незаконное перемещение преследуется по закону», — отметил заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.
По факту нарушения в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 226.1 УК РФ. Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.
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