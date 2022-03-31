Кредитными каникулами в УрФО за март воспользовались более 1,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. За март 2022 года в Уральском федеральном округе (УрФО) более 1,6 тыс. человек получили одобрение на предоставление кредитных каникул и 55 — на ипотечные каникулы. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
Помимо этого, в регионах с 1 апреля действуют ежемесячные выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от 8 до 18 лет, если среднедушевой доход в семье не превышает средний установленный в субъекте размер прожиточного минимума.
Вдобавок в УрФО заработала программа кешбэка за оплату детских путевок в оздоровительные лагеря. Сумма возврата составляет до 50%, но не более 20 тыс. руб. В этой программе участвуют 118 организаций из УрФО.
«Эта мера действовала в 2021 году и ей воспользовались более 400 тыс. детей по всей стране. Поэтому мера востребованная и на сегодняшний день идет активная работа, потому что впереди у нас как раз летний отдых. И для многих семей эта очень серьезная поддержка», — отметил В. Якушев.
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Цены на продукты в Уральском федеральном округе (УрФО) стабилизировались, а ажиотажный ...31.03.2022 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о необходимости снизить административное давление на бизнес
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...22.03.2022 Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил сократить административную нагрузку на бизнес в регионах округа
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами регионов полномочный ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе ...09.11.2020 Новым полпредом президента РФ в УрФО назначен Владимир Якушев
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в ...