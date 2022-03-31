Кредитными каникулами в УрФО за март воспользовались более 1,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. За март 2022 года в Уральском федеральном округе (УрФО) более 1,6 тыс. человек получили одобрение на предоставление кредитных каникул и 55 — на ипотечные каникулы. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.



Помимо этого, в регионах с 1 апреля действуют ежемесячные выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от 8 до 18 лет, если среднедушевой доход в семье не превышает средний установленный в субъекте размер прожиточного минимума.



Вдобавок в УрФО заработала программа кешбэка за оплату детских путевок в оздоровительные лагеря. Сумма возврата составляет до 50%, но не более 20 тыс. руб. В этой программе участвуют 118 организаций из УрФО.



«Эта мера действовала в 2021 году и ей воспользовались более 400 тыс. детей по всей стране. Поэтому мера востребованная и на сегодняшний день идет активная работа, потому что впереди у нас как раз летний отдых. И для многих семей эта очень серьезная поддержка», — отметил В. Якушев.