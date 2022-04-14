Показатель долговой нагрузки в России за полгода сильнее всего снизился у самозанятых

УрБК, Москва, 26.04.2022. За последние полгода показатель долговой нагрузки (ПДН) снизился у работников из всех отраслей занятости. Сильнее всего — у самозанятых (минус 5,5 процентного пункта). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Помимо этого, заметно сократился показатель долговой нагрузки у сотрудников, работающих в сферах «Маркетинг, реклама и PR» (минус 4,5 п. п.) и «Фармацевтика и медицина» (минус 4,1 п. п.).
При этом в апреле текущего года наименьший ПДН в отраслевой структуре занятости был отмечен у работников из сфер «Информационные технологии» (13,1%), «Телекоммуникации и связь» (16,1%) и «Маркетинг, реклама и PR» (16,2%).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, причиной сокращения показателя долговой нагрузки стало замедление темпов необеспеченного кредитования и улучшение ситуации с реальными доходами граждан. В то же время усиление санкционного давления не позволяет надеяться на сохранение позитивного тренда.
«В настоящее время розничное кредитование переживает серьезное охлаждение из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков. С другой стороны, в условиях вероятного снижения доходов часть заемщиков может попытаться сохранить привычный уровень жизни за счет новых займов, что на фоне высоких ставок может привести к увеличению закредитованности», — отметил он.
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