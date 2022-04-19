В Свердловской области выявлено 247 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 апреля 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 438 тыс. 976 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 3 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 706. За сутки из больниц выписан 261 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 424 тыс. 404 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 107 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 151 тыс. 895 человек. За сутки зафиксировано 176 летальных случаев (всего 375 тыс. 237), выздоровели 11 тыс. 899 человек (всего 17 млн 495 тыс. 382).