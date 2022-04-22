Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 2,5 руб.

УрБК, Москва, 26.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 14,39 коп., до 73,36 руб., евро — на 2,55 руб., до 77,46 руб.
УрБК, Москва, 22.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2022 года. Курс долл. ...19.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 59 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2022 года. Курс долл. ...15.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 93 коп.
УрБК, Москва, 15.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 апреля 2022 года. Курс долл. ...09.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 09.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2022 года. Курс долл. ...07.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 75 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2022 года. Курс долл. ...