Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 2,5 руб.

УрБК, Москва, 26.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 14,39 коп., до 73,36 руб., евро — на 2,55 руб., до 77,46 руб.