Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 15 коп.

УрБК, Москва, 03.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 23,40 коп., до 92,52 руб., евро — снизился на 15,45 коп., до 99,411 руб.