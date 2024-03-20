Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — вырос на 3 коп.

УрБК, Москва, 02.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 7,46 коп., до 92,29 руб., евро — вырос на 3,62 коп., до 99,56 руб.