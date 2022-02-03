На шахте «Распадская-Коксовая» запущено в работу восемь единиц нового оборудования для проведения подземных работ

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. На шахте «Распадская-Коксовая» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) обновили парк подземного оборудования. В работу запущено два проходческих комбайна, четыре буровых установки, грузовой дизелевоз и маневровая тележка, сообщает управление по связям с общественностью ЕВРАЗа.



Новые комбайны относятся к избирательному типу и смогут подготавливать выработку любой формы. Машины оборудованы пультом управления и крепеукладчиком — устройством, которое помогает проходчикам навешивать металлокрепь. Также на комбайнах установлены видеокамеры и система позиционирования. При обнаружении в зоне работ постороннего человека техника автоматически отключается. Сейчас горняки с их помощью приступили к подготовке лавы 3-2-2 бис с балансовыми запасами 628 тыс. т.







Новые современные буровые установки помогут быстро и качественно производить дегазацию угольных пластов. Максимальная длина скважины составит 250 м.







Для транспортировки оборудования предприятие получило два новых дизелевоза. Маневровая тележка на радиоуправлении сможет доставлять некрупногабаритный груз общим весом до 8 т в забой. Второй дизелевоз специалисты задействуют в демонтаже и вывозе на поверхность 131 секции крепи из отработанной лавы.



В 2021 году на шахте «Распадская-Коксовая» был запущен в работу подменный добычной комплекс. Пока коллектив добычного участка работает в очистном забое 3-4-1 бис, второй механизированный комплекс пройдет капитальный ремонт и будет смонтирован в лаве 3-2-2 бис. К его отработке горняки приступят осенью 2022 года.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа