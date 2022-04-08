В Свердловской области выявлен 301 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 апреля 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 438 тыс. 729 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 3 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 703. За сутки из больниц выписано 295 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 424 тыс. 143 человека.



В России за минувшие сутки был выявлен 7 тыс. 651 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 144 тыс. 788 человек. За сутки зафиксировано 159 летальных случаев (всего 375 тыс. 061), выздоровели 8 тыс. 855 человек (всего 17 млн 483 тыс. 483).