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В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 года вырос на 46% по сравнению с предыдущим месяцем. За год этот показатель увеличился еще сильнее — на 57%. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости».

Средняя цена аренды загородного жилья в регионе в апреле составила 7 тыс. руб. за сутки, не изменившись за месяц. В то же время за год она снизилась на 13%.

Что касается краткосрочной аренды квартир, в этой категории спрос за месяц вырос на 17%, за год — на 11%. Средняя цена аренды в апреле по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 1,5 тыс. руб. за сутки. За год этот показатель вырос на 1%.

«Майские выходные — один из пиковых периодов для рынка краткосрочной аренды, ведь эти дни многие россияне проводят за городом или в поездках по стране. В этом году мы наблюдаем заметное повышение спроса на все типы жилья и особенно — в загородном сегменте. Таким образом жители страны все чаще выбирают для отдыха более выгодную альтернативу гостиничным комплексам и турбазам в виде аренды частной недвижимости на «Авито», — отмечает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

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