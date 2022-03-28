В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции 585 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области пресекли организацию незаконного въезда на территорию страны 585 граждан из государств Юго-Восточной Азии. Визы оформлялись от имени шести аффилированных организаций, сообщили в ведомстве.



«Для прикрытия противоправной деятельности использовалось промышленное предприятие, на котором они привлекались в качестве рабочих мигрантов», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Свердловской области



Выяснилось, что большая часть иностранных граждан не прибывала в Свердловскую область. Они занимались трудовой деятельностью на территории других российских регионов. Все это способствовало бесконтрольному пребыванию мигрантов на территории РФ, уходу от уплаты налогов, уклонению от сдачи медицинских анализов и вакцинации в условиях пандемии коронавируса.



Следственный отдел УФСБ России по Свердловской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».