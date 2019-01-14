УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:05

Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологии более 700 тыс. рублей за некачественное протезирование

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники «Дента-Ви» 710,3 тыс. руб. за проведение некачественного терапевтического и ортопедического лечения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В марте 2020 года клиентка заключила договор на лечение, целью которого является восстановление эстетики зубного ряда. Врачи составили план лечения, которое шло с марта по сентябрь 2020 года. Стоимость медицинских услуг составила 444 тыс. 680 руб.

Однако в итоге пациентка не увидела желаемого результата. Причиной этому, по ее мнению, стало некачественное лечение. В ходе протезирования стоматологи не учли особенности анатомического, физиологического и гигиенического состояния ее зубочелюстной системы, прикуса. После лечения екатеринбурженка начала испытывать дискомфорт в виде трения зубов и ряда других проблем.

«Последствия неудовлетворительно проведенного протезирования причиняют ей постоянные физические и нравственные страдания. А различные оттенки коронок зубов причиняют ей переживания эстетического характера», — говорится в сообщении.

Клиентка подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга на «Дента-Ви». Она требовала расторгнуть договоры, взыскать с ответчика стоимость лечения, неустойку за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, компенсацию морального вреда, штраф и стоимость услуг экспертов.

ООО СК «Дента-Ви» подало встречный иск, требуя взыскать с пациентки неосновательное обогащение в натуре — металлокерамическую коронку, установленную на зуб, и мостовидный металлокерамический протез зубов в разумные сроки. Вдобавок в иске содержалось требование о взыскании с клиентки процентов за необоснованное обогащение с января 2021 года до момента фактического возврата неосновательного обогащения в натуре. Клиника указала, что, хотя екатеринбурженка добровольно вернула по встречному иску 43,5 тыс. руб., мост и коронка остаются у нее в полости рта, а это является необоснованным обогащением.

Суд назначил судебную медицинскую экспертизу, подтвердившую необходимость перепротезирования.

Чкаловский районный суд частично удовлетворил исковые требования клиентки. С ООО СК «Дента-Ви» взысканы стоимость стоматологического лечения на сумму 282 тыс. 650 руб., неустойка — 282 тыс. 650 руб., компенсация морального вреда — 50 тыс. руб., штраф — 70 тыс. руб., оплата услуг экспертов — 25 тыс. Итого — 710,3 тыс. руб.

Встречный иск тоже удовлетворен частично — бывшая пациентка обязана в течение года вернуть ортопедические конструкции.

Обе стороны подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Клиентку не устроил размер компенсации морального вреда, а также снижение сумм неустойки и штрафа. ООО СК «Дента-Ви» указывало на существенное нарушение судом норм материального и процессуального права, которое привело к неправильному разрешению спора. Однако областной суд оставил первоначальное решение без изменений.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.01.2019 В Екатеринбурге юрист выплатит более 50 тыс. рублей за пользование деньгами клиентки

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2018. В Екатеринбурге юрист выплатит более 50 тыс. рублей за пользование деньгами клиентки. ...

09.11.2018 Суд Екатеринбурга взыскал со стоматологии «МАРИНА+» 230 тыс. рублей за некачественно вылеченные зубы

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Стоматология «МАРИНА+» 230 тыс. ...

05.09.2018 Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники «Гарант-Б» 266 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Свердловский областной суд взыскал со стоматологической клиники «Гарант-Б» возмещение ...

23.07.2018 В Екатеринбурге суд постановил взыскать с «Мехового сэконд-хэнда» 42 тыс. рублей за некачественную шубу

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с магазина «Меховой ...

28.11.2014 Пациентка отсудила у стоматологической клиники ООО «Дента-Сервис» 140 тысяч рублей за дефектный зубной протез

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Пациентка отсудила у стоматологической клиники ООО «Дента-Сервис» 144 тыс. руб. за ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов15.04.2022Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии15.04.2022«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке
Архив новостей
Апрель 2022 (602)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18