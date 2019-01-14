Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологии более 700 тыс. рублей за некачественное протезирование

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники «Дента-Ви» 710,3 тыс. руб. за проведение некачественного терапевтического и ортопедического лечения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В марте 2020 года клиентка заключила договор на лечение, целью которого является восстановление эстетики зубного ряда. Врачи составили план лечения, которое шло с марта по сентябрь 2020 года. Стоимость медицинских услуг составила 444 тыс. 680 руб.



Однако в итоге пациентка не увидела желаемого результата. Причиной этому, по ее мнению, стало некачественное лечение. В ходе протезирования стоматологи не учли особенности анатомического, физиологического и гигиенического состояния ее зубочелюстной системы, прикуса. После лечения екатеринбурженка начала испытывать дискомфорт в виде трения зубов и ряда других проблем.



«Последствия неудовлетворительно проведенного протезирования причиняют ей постоянные физические и нравственные страдания. А различные оттенки коронок зубов причиняют ей переживания эстетического характера», — говорится в сообщении.



Клиентка подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга на «Дента-Ви». Она требовала расторгнуть договоры, взыскать с ответчика стоимость лечения, неустойку за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, компенсацию морального вреда, штраф и стоимость услуг экспертов.



ООО СК «Дента-Ви» подало встречный иск, требуя взыскать с пациентки неосновательное обогащение в натуре — металлокерамическую коронку, установленную на зуб, и мостовидный металлокерамический протез зубов в разумные сроки. Вдобавок в иске содержалось требование о взыскании с клиентки процентов за необоснованное обогащение с января 2021 года до момента фактического возврата неосновательного обогащения в натуре. Клиника указала, что, хотя екатеринбурженка добровольно вернула по встречному иску 43,5 тыс. руб., мост и коронка остаются у нее в полости рта, а это является необоснованным обогащением.



Суд назначил судебную медицинскую экспертизу, подтвердившую необходимость перепротезирования.



Чкаловский районный суд частично удовлетворил исковые требования клиентки. С ООО СК «Дента-Ви» взысканы стоимость стоматологического лечения на сумму 282 тыс. 650 руб., неустойка — 282 тыс. 650 руб., компенсация морального вреда — 50 тыс. руб., штраф — 70 тыс. руб., оплата услуг экспертов — 25 тыс. Итого — 710,3 тыс. руб.



Встречный иск тоже удовлетворен частично — бывшая пациентка обязана в течение года вернуть ортопедические конструкции.



Обе стороны подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Клиентку не устроил размер компенсации морального вреда, а также снижение сумм неустойки и штрафа. ООО СК «Дента-Ви» указывало на существенное нарушение судом норм материального и процессуального права, которое привело к неправильному разрешению спора. Однако областной суд оставил первоначальное решение без изменений.