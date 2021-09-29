Пенсионер из Полевского перевел мошенникам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Полевском в полицию обратился местный житель 1937 года рождения, ставший жертвой мошенников в период с 7 по 9 декабря 2021 года. Злоумышленники выманили у него более 2 млн руб., сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.
Пенсионер рассказал, что ему на стационарный телефон позвонил мужчина, представившийся руководителем центрального отделения одного из банков. Звонивший подробно расспросил у мужчины, есть ли у него сбережения, в каких банках они хранятся и в каком количестве. Получив подробные ответы, мошенник предложил полевчанину ради сохранности перевести деньги на безопасный счет и продиктовал реквизиты.
Пенсионер поверил звонившему и перевел на указанный счет свои средства тремя платежами: 1 млн., 500 тыс., 550 тыс. руб. В феврале потерпевший позвонил по указанному ему номеру, после чего осознал, что был обманут. В полицию полевчанин обратился только в апреле. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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