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Телефонные мошенники похитили 2,4 млн рублей у жителя Красноуфимска

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В полицию Красноуфимска обратился местный житель 1983 года рождения, ставший жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у него 2 млн 412 тыс. 350 руб., сообщается на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Потерпевший получил звонок от мужчины, представившегося сотрудником финансового контроля банка. Тот заявил, что на имя красноуфимца оформлена заявка на автокредит. Мошенник предложил поучаствовать в операции по изобличению человека, якобы оформившего эту заявку.

В итоге звонивший убедил потерпевшего оформить через мобильное приложение банка кредит на 2,5 млн руб. После этого красноуфимец перевел деньги через Систему быстрых платежей на указанные ему счета.

Через некоторое время потерпевший понял, что был обманут. Причем он рассказал, что знал о подобных мошеннических схемах.

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