Официальный курс доллара США снизился на 1,5 руб., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 22.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,49 руб., до 73,50 руб., евро — на 1,19 руб., до 80,02 руб.
УрБК, Москва, 21.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 апреля 2022 года. Курс долл. ...19.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 59 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2022 года. Курс долл. ...07.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 75 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2022 года. Курс долл. ...06.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 66 коп.
УрБК, Москва, 06.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2022 года. Курс долл. ...01.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 01.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2022 года. Курс долл. ...