Официальный курс доллара США снизился на 1,5 руб., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 22.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,49 руб., до 73,50 руб., евро — на 1,19 руб., до 80,02 руб.