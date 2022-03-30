В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены объекта на вторичном рынке недвижимости (3,4 млн руб.). В целом по стране этот показатель составил 5,2 млн руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



Самые дорогие объекты на вторичном рынке зафиксированы в Москве (17,7 млн руб.), Сочи (12,5 млн руб.), Санкт-Петербурге (11,9 млн руб.), Севастополе (8,7 млн руб.), а также во Владивостоке (8,3 млн руб.).



Ставка аренды квартир на вторичном рынке жилья Челябинска в среднем составила 16 тыс. 346 руб. в месяц. Доходность от сдачи объектов в аренду — 5,7%, срок окупаемости — 17,4 года.



Как отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, в последние годы доходность от сдачи квартиры в аренду снижается: в 2020 году средний по стране показатель составлял 6%, в 2021 — 5,5%, а в этом году упал еще на 0,6 процентных пункта. Он объясняет это тем, что цена продажи квартир на вторичном рынке росла быстрее, чем арендная плата.