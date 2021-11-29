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УрО РАН: В 2021 году рост промышленного производства в УрФО составил 7%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. По итогам 2021 года рост промышленного производства в Уральском федеральному округе (УрФО) составил 7% по сравнению с уровнем 2020 года. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Она отметила, что рост был неравномерным в зависимости от специализации того или иного региона. Например, по добыче полезных ископаемых он составил 109%, хотя в среднем по России он достиг 104,8%. В обрабатывающей промышленности темпы роста были 2,8%, что меньше, чем по стране — 5%.

«Кроме того, в 2021 году высокие темпы показали отрасли, которые испытали шок от пандемийных ограничений. Это торговля и сфера услуг. Здесь темпы роста по отношению к 2020 году составили 130,8%. А оборот розничной торговли вырос на 111%», — сообщила Ю. Лаврикова.

Помимо этого, строительная отрасль показала рост в 6,1%. Внешнеторговый оборот увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Доходы консолидированного бюджета регионов УрФО также выросли и превысили расходы.

Негативные тенденции 2021 года связаны с высоким уровнем инфляции и инфляционными ожиданиями потребителей и производителей промышленной продукции. Если по России потребительская инфляция составила 113,6%, то в УрФО она достигла 120%. Этот процесс шел неравномерно в уральских регионах и секторах экономики. Наиболее стремительным был рост цен в промышленном секторе — 147,6%, в то время как по стране он составил 125,8%.

Кроме того, рост тарифов на грузоперевозки превысил среднероссийский — 5,2%. Наблюдается повышение цен на сельхозпродукцию, сокращение оборота земель и производства по ряду видов продукции.

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