Сквозной проезд по Екатеринбургской кольцевой автодороге будет открыт в ноябре 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Работы по строительству третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) завершены почти на две трети, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Подрядчики применяют отечественные материалы и намерены сохранить высокий темп работ, чтобы открыть сквозной проезд к ноябрю.



«Я буду очень счастлив, когда наши коллеги достроят ЕКАД. Движение мы запустим в этом году. Но это будет специальный режим передвижения. Нужно будет еще дооснастить ее электричеством, знаками, и так далее. Это сопутствующие ограждающие конструкции. До окончательного ввода еще, наверное, потребуется год. Но в 2022 году дорожники сомкнут кольцо, и от Московского до Тюменского тракта можно будет добраться очень комфортно и быстро», — сообщал на пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев.







Дорожники заверили, что текущая экономическая ситуация не скажется на строительстве последнего участка ЕКАД. Все нужные договоры уже подписаны, а при работах используются российские стройматериалы. Соответственно, задержек с доставкой и оплатой работ не будет.



«Возведены насыпи, разработаны выемки, возведены путепроводы, частично устроена дорожная одежда. Заканчиваются работы на мостах. Сейчас идет устройство мостового полотна, завершается омоноличивание балок и обустройство конусов. По поручению губернатора мы должны открыть рабочее движение в ноябре этого года. А под движение уже завершать отделку», — рассказал заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.







Директор ООО «Жасмин» Виктор Блиновских добавил, что развязка ЕКАД строится с подъездом к федеральной трассе М-5. В настоящий момент продолжаются работы по устройству проезжих частей, консолей, монолитных участков межблочного пространства. На май-июнь запланировано устройство левой части проезда, в июле-августе — правой.







Уточним, что строительство завершающего участка кольцевой автодороги, которая связывает Полевской тракт с Челябинским (М-5), стартовало в 2019 году. Его длина — 11,4 км. Общая стоимость работ составляет 8,4 млрд руб. Поскольку объект вошел в проект «Безопасные и качественные дороги», было выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета.



Добавим, что когда кольцевая автодорога вокруг Екатеринбурга обретет законченную форму, это позволит объединить в транспортный каркас Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург — Шадринск — Курган и Тюменский тракт. Это имеет особое значение в преддверии строительства участка скоростной трассы М-12 (Казань — Екатеринбург), которая вольется в Пермский тракт и существенно увеличит транспортный поток.



Фото: Борис Ярков