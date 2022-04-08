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Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области не изменились за неделю

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по 15 апреля 2022 года не изменились и составили 59,27 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, стоимость бензина марки АИ-92 также осталась прежней — 46,62 руб. Цена бензина марки АИ-95 не изменилась и составила 50,25 руб.

Дизельное топливо также реализуется по прежней стоимости — 54,56 руб.

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