УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...15.03.2024 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...22.02.2024 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 12 ...26.01.2024 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...17.11.2023 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 7 по ...