УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:02

Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 марта по 1 апреля не изменились и составили 67,7 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 реализуется по той же цене — 49,58 руб. Стоимость бензина АИ-95 также не изменилась и составила 53,69 руб.

Дизельное топливо продается на АЗС региона по той же цене — 63,95 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.03.2024 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...

15.03.2024 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...

22.02.2024 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 12 ...

26.01.2024 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...

17.11.2023 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 7 по ...

Популярные новости
06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов06.03.2024Игорь Сутягин: Капремонт социальных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности
Архив новостей
Апрель 2024 (133)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18