На базе ММК начала работу межзаводская школа специалистов конвертерного производства

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начался магнитогорский этап межзаводской школы специалистов конвертерного производства, сообщает пресс-служба предприятия.



Ранее участники школы посетили Нижнетагильский и Челябинский металлургические комбинаты. Межзаводская школа объединила около 30 специалистов конвертерного производства. Кроме представителей ММК, в ней также участвуют сотрудники Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Череповецкого металлургических комбинатов, а также компании «Тулачермет-Сталь». Кроме того, к мероприятию присоединятся работники корпорации «Чермет», под эгидой которой уже несколько десятилетий проводятся подобные встречи металлургов.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



Магнитогорский этап школы рассчитан на два дня. Гостям покажут кислородно-конвертерный цех ПАО «ММК», а заодно организуют круглый стол, на котором они выступят с докладами и обменяются мнениями по актуальным проблемам конвертерного производства.



«Знакомство с подобным производством Магнитки наверняка даст участникам мероприятия много пищи для размышлений, ведь ККЦ ПАО «ММК» является одним из крупнейших среди аналогичных цехов мира», — отмечается в сообщении.



Помимо этого, участники школы посетят музей ПАО «ММК» и обзорную экскурсию по промышленной площадке предприятия с посещением основных переделов и ключевых производственных комплексов.