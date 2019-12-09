На базе ММК начала работу межзаводская школа специалистов конвертерного производства

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начался магнитогорский этап межзаводской школы специалистов конвертерного производства, сообщает пресс-служба предприятия.
Ранее участники школы посетили Нижнетагильский и Челябинский металлургические комбинаты. Межзаводская школа объединила около 30 специалистов конвертерного производства. Кроме представителей ММК, в ней также участвуют сотрудники Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Череповецкого металлургических комбинатов, а также компании «Тулачермет-Сталь». Кроме того, к мероприятию присоединятся работники корпорации «Чермет», под эгидой которой уже несколько десятилетий проводятся подобные встречи металлургов.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
Магнитогорский этап школы рассчитан на два дня. Гостям покажут кислородно-конвертерный цех ПАО «ММК», а заодно организуют круглый стол, на котором они выступят с докладами и обменяются мнениями по актуальным проблемам конвертерного производства.
«Знакомство с подобным производством Магнитки наверняка даст участникам мероприятия много пищи для размышлений, ведь ККЦ ПАО «ММК» является одним из крупнейших среди аналогичных цехов мира», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, участники школы посетят музей ПАО «ММК» и обзорную экскурсию по промышленной площадке предприятия с посещением основных переделов и ключевых производственных комплексов.
УрБК, Магнитогорск, 09.12.2019. Сегодня, 9 декабря, на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) стартует ...29.07.2019 На ММК начала свою работу межзаводская школа по обмену опытом специалистов коксохимического производства
УрБК, Магнитогорск, 29.07.2019. Сегодня в Магнитогорске начинает свою работу межзаводская школа по обмену ...10.09.2018 На ММК начинает работу межзаводская школа специалистов ремонтного производства
УрБК, Магнитогорск, 10.09.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу ...13.11.2017 На базе ММК начала работать межзаводская школа по обмену производственным опытом
УрБК, Магнитогорск, 13.11.2017. 13 ноября на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начала свою работу ...26.06.2012 На базе ОАО «Первоуральский новотрубный завод» прошла ежегодная межзаводская школа руководителей и специалистов электросталеплавильного производства
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2012. С 25 по 26 июня на базе ОАО «Первоуральский новотрубный завод» состоялась ежегодная ...