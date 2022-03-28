В Свердловской области выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 апреля 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 437 тыс. 820 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 5 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 695. За сутки из больниц выписано 337 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 423 тыс. 235 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 9 тыс. 001 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 119 тыс. 862 человека. За сутки зафиксировано 195 летальных случаев (всего 374 тыс. 563), выздоровели 13 тыс. 480 человек (всего 17 млн 451 тыс. 090).