Свердловский областной суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки бывшего генерала МВД

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который изменил меру пресечения бывшему генерал-майору МВД Игорю Трифонову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее апелляция была подана прокурором. Заслушав мнения сторон и доводы апелляционного представления, Свердловский областной суд принял решение оставить И. Трифонова под стражей до 8 мая 2022 года.
Уточним, что бывший глава УМВД Екатеринбурга И. Трифонов обвиняется в получении взятки. По версии следствия, бывший заместитель председателя правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев передал ему 7,5 млн руб. за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка «Кольцо Урала».
За это О. Коноплев был приговорен к штрафу в 20 млн руб. и пяти годам условного срока.
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