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Доля импорта в закупках Группы «Россети» составляет менее 10%

УрБК, Челябинск, 22.04.2022. На сегодняшний день доля импорта в закупках Группы «Россети» составляет менее 10%. Такие данные были озвучены на совещании главных инженеров компании, которое прошло на Южном Урале.

Как сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал», в компании запланированы дополнительные меры для полной замены зарубежной продукции на отечественные аналоги, включая контроль уровня локализации для создания условий гарантированного заказа, а также оптимизацию процессов аттестации.

Доля импорта в закупках Группы «Россети» составляет менее 10%

На совещании, в работе которого принял участие первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, также обсуждались предварительные итоги осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021/2022 годов и старт новой ремонтной кампании.

Доля импорта в закупках Группы «Россети» составляет менее 10%

В последние годы фиксируется устойчивый рост числа опасных метеоявлений — минувшей зимой сразу на 30% к уровню ОЗП 2020/2021 годов. Доля технологических нарушений, связанных с внешними факторами, в целом составляет около 65%.

Доля импорта в закупках Группы «Россети» составляет менее 10%

«В такой ситуации для повышения надежности сетевого комплекса необходима неукоснительная реализация программ технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Как отметил Андрей Майоров, в этом году работа идет с существенным опережением календарного плана, выполнено уже 14% намеченных мероприятий. Риски для осуществления производственных программ по причине ограничений в поставке оборудования и комплектующих отсутствуют», — отметили в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал».

Фото предоставлены департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»

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