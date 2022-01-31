Депутатская группа «Екатеринбург» и глава города Алексей Орлов обсудили подготовку муниципалитата к празднованию 300-летнего юбилея

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание депутатской рабочей группы Законодательного собрания Свердловской области, получившей название «Екатеринбург». Ключевым вопросом в повестке встречи стала подготовка к празднованию 300-летнего юбилея уральской столицы, сообщает пресс-служба администрации города.



Создание депутатской рабочей группы — уникальный опыт для Свердловской области. Экспертное мнение специалистов позволит повысить уровень и качество жизни горожан, а вопросы столицы Урала будут решаться быстрее и эффективнее. В том числе это касается и подготовки города к круглой дате.



Алексей Орлов подчеркнул, что на сегодняшний день часть мероприятий, приуроченных к этому событию, уже реализована, однако ряд масштабных проектов еще предстоит осуществить.



«Уже многое сделано, но еще предстоит реализовать ряд масштабных проектов, благоустроить общественные территории, построить образовательные объекты. Хочу подчеркнуть, что 300-летие — это историческое событие. В условиях непростой политической обстановки его ценность для города еще больше возрастает», — заявил Алексей Орлов.



Так, продолжается работа над масштабными инфраструктурными проектами, среди которых реконструкция моста через реку Исеть на улице Челюскинцев, строительство новой трамвайной ветки из столицы Урала в Верхнюю Пышму, строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, капитальный ремонт улицы Московской.



Также участники депутатской группы обсудили вопрос об изменении объемов финансирования образовательного центра в микрорайоне Широкая Речка для досрочной сдачи объекта и сохранение памятников истории и культуры в Екатеринбурге.



Депутаты обратили внимание на плохое состояние объектов культурного наследия, относящихся к федеральной собственности. Как считают парламентарии, перевод таких зданий в областную или муниципальную собственность ускорит процесс их восстановления.



По итогам заседания члены рабочей группы «Екатеринбург» поддержали предложения городских властей по выделению дополнительного финансирования мероприятий к 300-летию города и рекомендовали учесть их при корректировке областного бюджета.