Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2 руб.

УрБК, Москва, 22.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 2,08 руб., до 74,99 руб., евро — на 2,04 руб., до 81,22 руб.
УрБК, Москва, 09.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2022 года. Курс долл. ...08.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 6,34 руб., евро — на 7,31 руб.
УрБК, Москва, 08.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2022 года. Курс долл. ...07.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 75 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2022 года. Курс долл. ...01.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 01.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2022 года. Курс долл. ...25.01.2022 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 1,3 рубля
УрБК, Москва, 25.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2022 года. Курс долл. ...