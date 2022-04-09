Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2 руб.

УрБК, Москва, 22.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 2,08 руб., до 74,99 руб., евро — на 2,04 руб., до 81,22 руб.