Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге в очередной раз обновили исторический максимум

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. По состоянию на 18 апреля 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 98 тыс. 724 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.



Количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Екатеринбурга, за неделю выросло на 134 объекта, до 3 тыс. 151.