УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге в очередной раз обновили исторический максимум

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. По состоянию на 18 апреля 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 98 тыс. 724 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.

Количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Екатеринбурга, за неделю выросло на 134 объекта, до 3 тыс. 151.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.03.2022 Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге превысили 98 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 7 марта 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 98 тыс. ...

16.03.2022 Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге превысили 98 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. По состоянию на 7 марта 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

28.02.2022 Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подорожало на 20,1%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2022. По состоянию на 21 февраля 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

14.02.2022 Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подорожало на 19,5%

По состоянию на 7 февраля 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 96 тыс. ...

14.02.2022 Вторичное жилье в Екатеринбурге за год подорожало на 19,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. По состоянию на 7 февраля 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (509)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18