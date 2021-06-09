Екатеринбург на втором месте по обеспеченности торговыми площадями среди российских городов

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург находится на втором месте по обеспеченности торговыми площадями среди российских городов. Обеспеченность города торговыми площадями составляет 678 кв. м. на 1 тыс. жителей. По данному показателю уральская столица уступила только Самаре (765 кв. м. на 1 тыс. жителей). Следом за Екатеринбургом идут Нижний Новгород (579 кв. м.), Санкт-Петербург (576 кв. м.) и Москва (571 кв. м.). Об этом сообщается в исследовании Knight Frank Russia.



По данным организации, в Екатеринбурге функционируют 32 профессиональных торговых центра совокупной арендопригодной площадью 1 тыс. 014 тыс. кв. м. Также в городе много районных объектов, арендуемая площадь которых не превышает 10 тыс. кв. м. Причем из них около 80% — небольшие торговые галереи.



В исследовании отмечается, что последние четыре года рынок торговой недвижимости Екатеринбурга отличался низкой девелоперской активностью: в период с 2017 по 2020 год был открыт только один объект — аутлет-центр Brands’ Stories Outlet. Во II квартале 2021 года был открыт самый большой после «Гринвича» торговый молл города — Veer Mall.



«Большинство собственников значимых торговых объектов в городе заинтересованы в обновлении своих активов из-за устаревания концепции. Например, ТРЦ «МЕГА Екатеринбург» и «Гринвич» уже прошли через масштабную реновацию», — говорится в сообщении.



В перспективе, в ближайшие три года, в уральской столице должен будет открыться еще один крупный объект — ТЦ «Золотой» — и небольшие объекты — «Екатеринбург-сити» и Enter. При их введении в эксплуатацию обеспеченность Екатеринбурга торговыми площадями достигнет 794 кв. м. на 1 тыс. человек.