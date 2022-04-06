В Екатеринбургском музее ИЗО в срочном порядке отреставрировали двухсторонний холст для выставки «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Сотрудники Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) при подготовке выставки «Алапаевский феномен», которая проходит в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ), обнаружили на обороте одного из полотен другую картину. Работа была отреставрирована в срочном порядке и выставлена в специальном подрамнике для двухстороннего экспонирования, сообщает пресс-служба музея.



При подготовке выставки на обороте картины «Портрет брата» родоначальника алапаевской школы живописи Владимира Шишова обнаружилась другая работа — этюд художника А. Словцова.







Так как изображение оказалось в непригодном для экспонирования состоянии, оно было в срочном порядке передано реставраторам. Выяснилось, что уже при написании В. Шишовым портрета холст имел повреждения, которые художник пытался исправить.



В ходе реставрации картина была снята со старого подрамника, авторские «заплатки» холста устранены. С обеих сторон были удалены поверхностные загрязнения, разрывы восстановлены, а в местах утрат красочного слоя подведен реставрационный грунт с имитацией авторской фактуры и проведено воссоздание.







После реставрации холст натянули на новый подрамник так, чтобы иметь возможность экспонировать обе стороны.



Напомним, выставка «Алапаевский феномен» в Музее наивного искусства будет работать до 19 июня 2022 года. В экспозиции представлено творчество уральских художников, которое знакомит посетителей с историей наивного искусства, зародившегося в Алапаевске.



Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ