Эльвира Набиуллина продолжит занимать пост председателя Банка России еще пять лет

УрБК, Москва, 21.04.2022. Государственная дума поддержала кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России. Она займет этот пост в третий раз подряд, ее полномочия продлятся еще пять лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Э. Набиуллиной для назначения на эту должность.
Уточним, что председатель Банка России избирается большинством голосов депутатов. Занимать этот пост можно не более трех сроков подряд.
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