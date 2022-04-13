Подписано постановление о проведении выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2022». В этом году она пройдет с 4 по 7 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2), сообщает пресс-служба администрации города.



Главной темой события в этом году станет «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Страна-партнер 2022 года — Казахстан.



Уральская столица представит одну из самых информативных и насыщенных программ. В этом году планируется проведение 20 мероприятий: панельных сессий и презентаций по различным тематикам социально-экономической направленности.



Кроме того, администрация города Екатеринбурга планирует подписание соглашений о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий, организаций и муниципалитетов Свердловской области. В частности — о взаимодействии по развитию сетей уличного освещения на территории города с компанией «ЕЭСК».



Также в рамках «Иннопрома» планируется подписание дорожных карт по реализации агломерационных проектов: «Наземное метро», «ТЛЦ Екатеринбург — Седельниково», «Северное полукольцо ЕКАД».