В Свердловской области выявлено 284 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 апреля 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 437 тыс. 525 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 3 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 10 тыс. 690. За сутки из больниц выписано 403 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 422 тыс. 898 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. 875 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 18 млн 110 тыс. 861 человек. За сутки зафиксировано 197 летальных случаев (всего 374 тыс. 368), выздоровели 14 тыс. 182 человека (всего 17 млн 437 тыс. 610).