Губернатор Свердловской области предоставил малому и среднему бизнесу отсрочку по уплате налога на имущество

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Предприятиям малого и среднего бизнеса Среднего Урала продлили отсрочку по уплате авансового платежа по налогу на имущество в 2022 году. Такое решение по аналогии с федеральной мерой поддержки было принято сегодня на заседании правительства Свердловской области.
Как сообщает региональный департамент информационной политики, подобная мера поддержки коснется предприятий, которые занимаются производством одежды, лекарств, компьютеров, пищевых продуктов, бумаги, мебели, электронных и оптических изделий. Также она будет распространяться на компании, работающие в сфере спорта, авиаперевозок, здравоохранения и туризма. В общей сложности это 32 вида деятельности.
Предприниматели получили возможность в I полугодии не вносить авансовый платеж по налогу на имущество. Крайний срок его уплаты перенесен с 30 апреля на 30 ноября. Расписание остальных платежей остается неизменным.
«Перенос платежа на осень позволит предприятиям легче адаптироваться к новым экономическим условиям, стабильно работать на территории региона», — сказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.
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