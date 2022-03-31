УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:02

Губернатор Свердловской области предоставил малому и среднему бизнесу отсрочку по уплате налога на имущество

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Предприятиям малого и среднего бизнеса Среднего Урала продлили отсрочку по уплате авансового платежа по налогу на имущество в 2022 году. Такое решение по аналогии с федеральной мерой поддержки было принято сегодня на заседании правительства Свердловской области.

Как сообщает региональный департамент информационной политики, подобная мера поддержки коснется предприятий, которые занимаются производством одежды, лекарств, компьютеров, пищевых продуктов, бумаги, мебели, электронных и оптических изделий. Также она будет распространяться на компании, работающие в сфере спорта, авиаперевозок, здравоохранения и туризма. В общей сложности это 32 вида деятельности.

Предприниматели получили возможность в I полугодии не вносить авансовый платеж по налогу на имущество. Крайний срок его уплаты перенесен с 30 апреля на 30 ноября. Расписание остальных платежей остается неизменным.

«Перенос платежа на осень позволит предприятиям легче адаптироваться к новым экономическим условиям, стабильно работать на территории региона», — сказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.03.2022 ФНС России разъяснила, как оплатить упрощенный налог в 2022 году

УрБК, Москва, 31.03.2022. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 30 марта 2022 года № ...

29.04.2020 Гордума утвердила пакет предложений администрации Екатеринбурга о мерах поддержки малому и среднему бизнесу

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2020. Администрация Екатеринбурга представила на рассмотрение гордумы пакет предложений о ...

27.04.2020 В Свердловской области продлили сроки оплаты налога на имущество организаций

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2020. В Свердловской области продлили до 10 октября 2020 года срок уплаты налога на имущество ...

17.10.2014 Правительство Свердловской области отменило льготы по налогу на имущество для государственных и муниципальных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2014. Правительство Свердловской области отменило льготы по налогу на имущество для ...

15.11.2013 На модернизацию малого и среднего бизнеса Свердловской области потратят 615 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2013. На субсидирование малого и среднего бизнеса Свердловской области в 2013 году выделено ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18