Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. На 1 апреля 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 25,7 млн руб., сообщает Свердловскстат. По сравнению с предыдущим месяцем показатель практически не изменился (минус 0,1%). В настоящее время долги по зарплате имеются перед 687 жителями Среднего Урала.

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