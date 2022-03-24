Житель Екатеринбурга отсудил у консерватории имени Мусоргского более 140 тыс. рублей за повреждение автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Житель Екатеринбурга отсудил у ФГБУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» 146 тыс. 920 руб. за то, что его автомобиль был поврежден упавшими со здания организации фрагментами фасада, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В июне 2021 года мужчина припарковал автомобиль около дома по адресу пр. Ленина, 28а. Через некоторое время на машину со стены здания упали куски штукатурки и кирпича. Автовладелец вызывал на место происшествия полицию и затем подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
В исковом заявлении пострадавший просил взыскать с ФГБУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» 119 тыс. руб. в счет возмещения стоимости ремонта автомобиля, а также более 33 тыс. руб. в качестве компенсации сопутствующих расходов. Суд удовлетворил требования истца частично. Однако ответчик подал апелляцию.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности консерватории в случившемся и оставила решение без изменений, оно вступило в законную силу.
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