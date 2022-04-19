Официальный курс доллара США снизился на 1,9 руб., евро — на 2,7 руб.

УрБК, Москва, 21.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,94 руб., до 77,08 руб., евро на 2,69 руб., до 83,27 руб.
УрБК, Москва, 20.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2022 года. Курс долл. ...19.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 59 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2022 года. Курс долл. ...08.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 6,34 руб., евро — на 7,31 руб.
УрБК, Москва, 08.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2022 года. Курс долл. ...06.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 66 коп.
УрБК, Москва, 06.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2022 года. Курс долл. ...01.04.2022 Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 01.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2022 года. Курс долл. ...