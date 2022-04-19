Официальный курс доллара США снизился на 1,9 руб., евро — на 2,7 руб.

УрБК, Москва, 21.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 апреля 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,94 руб., до 77,08 руб., евро на 2,69 руб., до 83,27 руб.