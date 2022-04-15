Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 0,91%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 19 тыс. 231 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 19 апреля число безработных составляло 19 тыс. 284 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 53 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,91%.
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