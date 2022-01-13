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Вчера, 16:42

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в церемонии запуска нового производства на Северском гранитном карьере

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Сегодня на территории Северского гранитного карьера был запущен в работу новый дробильно-сортировочный комплекс. Старт работе нового объекта дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Екатеринбурга отметил, что Северский гранитный карьер является одним из основных поставщиков щебня, который применяют при строительстве жилых домов и стратегически значимых объектов, а также при прокладке и ремонте автомобильных и железных дорог на территории России.

«Этот комплекс позволит обеспечить необходимыми материалами те проекты, которые реализуются, в том числе, и в уральской столице. Только за минувший год мы отремонтировали и привели в порядок почти 100 тыс. кв. м. улично-дорожной сети. Это на 25% больше, чем годом ранее. И мы планируем двигаться вперед. Появление такого производства позволит обеспечить необходимыми материалами все наши проекты, что особенно актуально в преддверии большого юбилея — 300-летия Екатеринбурга», — заявил Алексей Орлов.

По словам генерального директора Уральского горнопромышленного холдинга Сергея Мазуркевича, новый автоматизированный дробильно-сортировочный комплекс отвечает всем необходимым требованиям экологической безопасности и позволит значительно расширить ассортимент предприятия, увеличив объем производства до 450 тыс. т готовой продукции в месяц. Сейчас на карьере работает около 280 человек, при этом 90% рабочих мест занято местными жителями.

Глава города подчеркнул, что реализация масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство ЕКАД и скоростной трассы Казань — Екатеринбург, позволит обеспечить Северский гранитный карьер новыми заказами.

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